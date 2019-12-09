Взрослый праздник детской школы

Источник материала: Чырвоны прамень

Тот, кто однажды сел за рояль, взял в руки смычок скрипки, развернул меха баяна, записал на нотном стане мелодию, тот не сможет вернуться в мир, где не звучит музыка, где не живет вдохновение… Именно такие желания возникают, когда приходишь в Чашникскую детскую школу искусств. Сюда ежедневно спешат ребята на встречу с прекрасным, здесь учат видеть, впитывать и создавать его, дают возможность развиваться таланту. В этом году Чашникской ДШИ исполняется 60 лет.





Шесть десятков лет назад Чашникская детская музыкальная школа открылась в небольшом деревянном здании, которое располагалось вблизи здания отдела по образованию. Тогда в ней было всего два класса по фортепиано и баяну. Первый директор учреждения – Василий Павлович Колиненко. Шесть десятков лет назад Чашникская детская музыкальная школа открылась в небольшом деревянном здании, которое располагалось вблизи здания отдела по образованию. Тогда в ней было всего два класса по фортепиано и баяну. Первый директор учреждения – Василий Павлович Колиненко. Затем школа переехала в здание, где ныне – дом священника. Увеличивалось количество желающих получать музыкальное образование, появились новые направления. Так, ученики обучались игре на домре, балалайке, цимбалам, аккордеоне, скрипке и трубе. Город рос, менял свой облик, поменяла адрес и музыкальная школа, которая переехала в 2-этажное красивое здание. С 1990 года она переименована в Чашникскую детскую школу искусств. К музыкальному отделению присоединились хореографическое и художественное.Годы летят. Листая страницы истории учреждения, нельзя не вспомнить педагогов, дорогих ветеранов: Г. Н. Подолинский, В. Ф. Козловский, В. В. Садовский, А. В. Храпская, С. А. Шибеко (Мартынова), Т. В. Козловская и многие другие, чья судьба была связана с педагогическим процессом Чашникской музыкальной школы. Сегодня в детской школе искусств работает двадцать два учителя, половина из которых – её выпускники. С любовью хранят они традиции родного очага образования и культуры. Ежегодно учителя и ученики детской школы искусств проводят отчетные концерты, выставки работ художественного отделения, участвуют в районных праздничных мероприятиях. Менялись времена, поколения. Какие они все разные, но каждый ученик чувствовал и продолжает чувствовать себя частицей одного большого сообщества – музыкальной семьи. 60 лет – это огромный опыт, удачи учеников, радость за тех, кто снова где-то выдержал экзамен на успех. Ребята Чашникской ДШИ постоянно участвуют во всевозможных конкурсах и фестивалях, неоднократно становились победителями и лауреатами престижных творческих состязаний. Школа по праву гордится своими выпускниками.





В их числе – Екатерина Кочан, которая завоевала Гран-при на телевизионном проекте «Сузор’е надзей», Ольга Шамархан – Гран-при конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни XVII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2017» и многие другие. За шесть десятков лет Чашникскую ДШИ закончили более 1300 детей, из них многие поступили в профильные средние учебные заведения, вузы и по окончании их работают в сфере культуры или музыкального образования. За эти годы созданы прекрасные условия для получения детьми дополнительного музыкального образования: теплые, светлые классы с высокими потолками и хорошей акустикой, актовый зал для концертных выступлений. Немалая заслуга в этом творческого коллектива, костяк которого составляют высокопрофессиональные учителя. В их числе Борис Матвеевич Малкин, который 55 лет проработал в школе, из них много лет был директором. Листая книгу приказов, можно увидеть еще много имён людей, которые в разное время занимали эту должность. В данный момент у руля школы стоит Ольга Владимировна Будко, очень скромный, молодой руководитель, продолжающий традиции школы, опираясь на талантливый, работоспособный педагогический коллектив. Юбилей Чашникская детская школа искусств отмечает в субботу, 14 декабря, большим праздничным концертом. Выпускников и гостей ждут в 16.00 в городском Доме культуры райцентра.

В настоящее время в Чашникской детской школе искусств обучается 261 учащийся, включая подготовительную группу – 300. Они получают музыкальное образование по игре на народных и струнных инструментах, фортепиано, аккордеоне, сольному пению… Каждый из ребят выбрал занятие по душе, активно живет богатой творческой жизнью. Дорога к школе искусств проторена, здесь всегда звучат детские голоса и музыка. Отрадно знать, что и сейчас учреждение не сдает своих позиций.

Наталья СТУКАЛОВА.