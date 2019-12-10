Беларусь занимает 50-е место в рейтинге 189 государств по развитию человеческого потенциала

Источник материала: Полесская правда



Беларусь занимает 50-е место (группа стран с очень высоким уровнем развития) в рейтинге 189 государств по развитию человеческого потенциала.

Согласно докладу ООН (ПРООН) 2019 года Беларусь, Россия и Казахстан лидируют среди стран СНГ:

1. Норвегия;

2. Швейцария;

3. Ирландия;

…

49. Российская Федерация;

50. Беларусь;

50. Казахстан;

…

81. Армения;

87. Азербайджан;

88. Украина;

107. Молдова;

108. Туркменистан;

108. Узбекистан;

122. Кыргызстан;

125. Таджикистан.

Основные показатели, по которым определялся рейтинг:

ожидаемая продолжительность жизни,

длительность обучения,

валовой национальный доход на душу населения.

Учитывались также данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, состояния преступности, охраны окружающей среды, участия людей в принятии решений.

Ежегодные глобальные доклады о человеческом развитии публикуются ПРООН с 1990 года.

По информации БелТА .