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Беларусь занимает 50-е место в рейтинге 189 государств по развитию человеческого потенциала
11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Согласно докладу ООН (ПРООН) 2019 года Беларусь, Россия и Казахстан лидируют среди стран СНГ:
1. Норвегия;
2. Швейцария;
3. Ирландия;
…
49. Российская Федерация;
50. Беларусь;
50. Казахстан;
…
81. Армения;
87. Азербайджан;
88. Украина;
107. Молдова;
108. Туркменистан;
108. Узбекистан;
122. Кыргызстан;
125. Таджикистан.
Основные показатели, по которым определялся рейтинг:
ожидаемая продолжительность жизни,
длительность обучения,
валовой национальный доход на душу населения.
Учитывались также данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, состояния преступности, охраны окружающей среды, участия людей в принятии решений.
Ежегодные глобальные доклады о человеческом развитии публикуются ПРООН с 1990 года.
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> Беларусь занимает 50-е место (группа стран с очень высоким уровнем развития) в рейтинге 189 государств по развитию человеческого потенциала. Согласно докладу ООН...
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