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Беларусь занимает 50-е место в рейтинге 189 государств по развитию человеческого потенциала

11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Беларусь занимает 50-е место в рейтинге 189 государств по развитию человеческого потенциала
Беларусь занимает 50-е место (группа стран с очень высоким уровнем развития) в рейтинге 189 государств по развитию человеческого потенциала.

Согласно докладу ООН (ПРООН) 2019 года Беларусь, Россия и Казахстан лидируют среди стран СНГ:

1. Норвегия;

2. Швейцария;

3. Ирландия;

49. Российская Федерация;

50. Беларусь;

50. Казахстан;

81. Армения;

87. Азербайджан;

88. Украина;

107. Молдова;

108. Туркменистан;

108. Узбекистан;

122. Кыргызстан;

125. Таджикистан.

Основные показатели, по которым определялся рейтинг:

ожидаемая продолжительность жизни,

длительность обучения,

валовой национальный доход на душу населения.

Учитывались также данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, состояния преступности, охраны окружающей среды, участия людей в принятии решений.

Ежегодные глобальные доклады о человеческом развитии публикуются ПРООН с 1990 года.

По информации БелТА.

Инфографика БелТА.

 
 
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