В «Минсктрансе» появились чистильщики - они снимают незаконную рекламу со столбов

Источник материала: Tut.by

Опоры контактной сети — одно из любимых мест для распространителей незаконной рекламы. Эти столбы находятся в ведомстве «Минсктранса» — там даже ввели особую должность — чистильщиков, чтобы справиться с объявлениями. Об этом сообщает газета «Транспортник столицы».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

В Минске — всплеск несанкционированной рекламы. Где большой пассажиропоток — там и рекламный мусор. Основной «площадкой» для рекламы являются опоры освещения — они находятся в ведомстве «Мингорсвета» и опоры контактной сети - в ведомстве"Минсктранса".

У транспортников — около 16 тысяч опор, металлических и железобетонных.

— На содержание этих конструкций наше предприятие могло бы тратить гораздо меньше средств, если бы не «работа» рекламодателей, — рассказал замдиректора филиала «Служба энергохозяйства» Николай Тюнин.

Представитель Службы энергохозяйства добавляет, что из-за крепкого клея опоры бывает невозможно очистить, поэтому приходится их перекрашивать. Чтобы привести в порядок одну опору, нужно в среднем около семи рублей. Иногда приходится освобождать одни и те же опоры от рекламного мусора по несколько раз в день.

В 2019 году в штатном расписании появилось девять чистильщиков. Эти люди каждый день обходят участки вдоль дорог и очищают опоры от рекламы. Также чистят опоры (вместе с основными обязанностями) электромонтеры и другие рабочие. У всех работников есть инструкция — фотографировать тех, кто расклеивает объявления там, где не положено, и писать заявления в РУВД.

Рядом с оживленными остановками (в Каменной Горке и в районе улицы Аранской) установили камеры видеонаблюдения — они зафиксировали несколько случаев незаконной расклейки рекламы. Представители Службы энергохозяйства обратились в РУВД, но нарушителей не нашли.

— Мы заключили договор с «Белтелекомом». На номера, указанные в несанкционированных объявлениях, рассылаются СМС, информируя об ответственности за нарушение законодательства. Так было «проработано» более 90 номеров. Работа продолжается и в настоящее время. Попытались также самостоятельно установить личности граждан, осуществляющих противоправные действия. По мобильным телефонам, указанным в объявлениях, под видом потенциальных клиентов связывались с распространителями рекламы. В ходе беседы те заверяли, что являются физическими лицами и предпринимательской деятельностью не занимаются. Информацию о своем местонахождении разглашать отказывались. И с кого тогда взыскивать материальный ущерб? — сетует Николай Тюнин. — Обратились в Министерство связи Республики Беларусь с просьбой рассмотреть вопрос блокировки либо установки автодозвона на номера, указанные в несанкционированных рекламных объявлениях. Такие меры предприняты не были в связи с отсутствием государственного регулирования.

Рекламодатели за расклейку несанкционированных объявлений могут получить штраф до 100 базовых величин. В Службе энергохозяйства призывают горожан критически относиться к объявлениям, которые расклеиваются на столбах, мусорных баках и подобных местах.