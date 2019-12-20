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Заболели во время отпуска? Разбираемся, как быть с больничным
21.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По правилам трудового законодательства, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. Кроме этого, некоторым, в зависимости от вида деятельности, режима работы или условий труда, полагается дополнительный оплачиваемый отпуск.
Правила предоставления отпуска определены Трудовым кодексом Республики Беларусь (ТК РБ) и иными нормативными актами и способствуют оптимальному согласованию интересов работников и работодателей, обеспечивая каждому сотруднику возможность реализации права на отдых.
В том числе иногда ТК РБ допускает продление или перенесение ежегодного отпуска. Это возможно, например, из-за болезни. Но давайте разбираться по порядку.
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