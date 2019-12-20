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Заболели во время отпуска? Разбираемся, как быть с больничным

21.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Заболели во время отпуска? Разбираемся, как быть с больничным
Болезни всегда застают нас врасплох, а когда они случаются во время отпуска – обидно вдвойне. Можем ли мы в этой ситуации рассчитывать на продление трудового отпуска, его перенос или дополнительные выплаты? И что делать, если заболели за границей?

По правилам трудового законодательства, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. Кроме этого, некоторым, в зависимости от вида деятельности, режима работы или условий труда, полагается дополнительный оплачиваемый отпуск.

Правила предоставления отпуска определены Трудовым кодексом Республики Беларусь (ТК РБ) и иными нормативными актами и способствуют  оптимальному согласованию интересов работников и работодателей, обеспечивая каждому сотруднику возможность реализации права на отдых.

В том числе иногда ТК РБ допускает продление или перенесение ежегодного отпуска. Это возможно, например, из-за болезни. Но давайте разбираться по порядку.

 
 
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> Болезни всегда застают нас врасплох, а когда они случаются во время отпуска – обидно вдвойне. Можем ли мы в этой ситуации рассчитывать на продление трудового...
 
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