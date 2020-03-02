ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок БФБ — наш

02.03.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

5-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона проходил на лыжной спортивной базе в Городке. Участие в этих престижных республиканских юношеских соревнованиях в составе одной из команд Витебской области принимала и наша землячка, ныне воспитанница Новополоцкого училища олимпийского резерва  Виктория Шашкова. 

Кубок БФБ — наш

Ещё восемь лет назад девочку со способностями заметил тренер по биатлону 1 категории из Новолукомля Николай Семёнович Малонухин. Четыре года тренировок на базе Новолукомльского спорткомплекса «Энергетик» — и Виктория оказалась в Новополоцком училище олимпийского резерва, где тренируется уже четвертый год. Виктория нам рассказала, что родители не сразу смирились с желанием дочери стать биатлонисткой. Но настойчивая девушка смогла убедить их. Ежедневные тренировки дают определённый результат, много приходится работать над собой, совершенствуя мастерство.
Так, в индивидуальном забеге 5-го этапа Кубка Белорусской федерации биатлона девушка заняла 9 место. Что дало ей возможность оказаться в финале в составе команды «Витебская-2». И уже 23 февраля в смешанной эстафете в возрастной группе 2003-2004 г.р. Виктория Шашкова вместе с напарником Денисом Ерёмовым показали лучшее время. Поднявшись на первую строку итогового протокола, ребята завоевали Кубок Белорусской федерации биатлона.
Желаем Виктории и далее ярких побед!
* * *
Кубок БФБ — наш

В 5-м этапе Кубка Белорусской федерации биатлона принимал участие ещё один наш земляк, Александр Кошин. По результатам двух масс-стартов Александр занял вторую и третью строки. Регулярное участие в соревнованиях — хорошая проверка готовности для парня. Александр поделился с нами: «Трасса подготовлена хорошо, виражи отличные. Вот порывистый ветер в дни соревнований сыграл злую шутку. Не удалось отстреляться на «отлично», что добавило времени, но всё же определённый опыт накоплен — и это очень важно», — считает Александр.
Пожелаем земляку успехов.

Марина МИШУЛКОВА.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона проходил на лыжной спортивной базе в Городке. Участие в этих престижных республиканских юношеских соревнованиях
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомельском районе неизвестный зашел в банк и потребовал деньги, кассир нажала тревожную кнопку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика