Кубок БФБ — наш

Источник материала: Чырвоны прамень

5-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона проходил на лыжной спортивной базе в Городке. Участие в этих престижных республиканских юношеских соревнованиях в составе одной из команд Витебской области принимала и наша землячка, ныне воспитанница Новополоцкого училища олимпийского резерва Виктория Шашкова.





Ещё восемь лет назад девочку со способностями заметил тренер по биатлону 1 категории из Новолукомля Николай Семёнович Малонухин. Четыре года тренировок на базе Новолукомльского спорткомплекса «Энергетик» — и Виктория оказалась в Новополоцком училище олимпийского резерва, где тренируется уже четвертый год. Виктория нам рассказала, что родители не сразу смирились с желанием дочери стать биатлонисткой. Но настойчивая девушка смогла убедить их. Ежедневные тренировки дают определённый результат, много приходится работать над собой, совершенствуя мастерство.

Так, в индивидуальном забеге 5-го этапа Кубка Белорусской федерации биатлона девушка заняла 9 место. Что дало ей возможность оказаться в финале в составе команды «Витебская-2». И уже 23 февраля в смешанной эстафете в возрастной группе 2003-2004 г.р. Виктория Шашкова вместе с напарником Денисом Ерёмовым показали лучшее время. Поднявшись на первую строку итогового протокола, ребята завоевали Кубок Белорусской федерации биатлона.

Желаем Виктории и далее ярких побед!

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В 5-м этапе Кубка Белорусской федерации биатлона принимал участие ещё один наш земляк, Александр Кошин. По результатам двух масс-стартов Александр занял вторую и третью строки. Регулярное участие в соревнованиях — хорошая проверка готовности для парня. Александр поделился с нами: «Трасса подготовлена хорошо, виражи отличные. Вот порывистый ветер в дни соревнований сыграл злую шутку. Не удалось отстреляться на «отлично», что добавило времени, но всё же определённый опыт накоплен — и это очень важно», — считает Александр.

Пожелаем земляку успехов.

Марина МИШУЛКОВА.