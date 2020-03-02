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В Беларуси три случая коронавируса, но результаты тестов еще перепроверят в лаборатории ВОЗ
02.03.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зарегистрировано три случая коронавируса, однако результаты еще отправят в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы их подтвердить. Об этом сегодня, 2 марта, на брифинге в Минздраве рассказала Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси.
Все три подтвержденных случая были выявлены в Минске и Витебске. В Минздраве не разглашают имена, фамилии и другие личные данные пациентов.
Два пациента, которые были госпитализированы в Минске, чувствуют себя нормально, у одного даже не было повышенной температуры, рассказал главный инфекционист страны Игорь Карпов.
Напомним, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.
1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска,
Как рассказала Елена Богдан, начальник главного управления главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава рассказала, что все три подтвержденных случая выявлены благодаря профилактическим мерам, предпринятым в стране.
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Все три подтвержденных случая были выявлены в Минске и Витебске. В Минздраве не разглашают имена, фамилии и другие личные данные пациентов. Два пациента, которые...
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