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Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич

02.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич.

В ходе встречи были детально разъяснены вопросы социально-экономического развития района, в том числе агропромышленного комплекса.

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич
Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич
Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич
Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич
Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич

Ирина ШУТОВА

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Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич. В ходе встречи были детально разъяснены вопросы социально-экономического...
 
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