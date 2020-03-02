Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич.
В ходе встречи были детально разъяснены вопросы социально-экономического развития района, в том числе агропромышленного комплекса.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич
02.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич.
В ходе встречи были детально разъяснены вопросы социально-экономического развития района, в том числе агропромышленного комплекса.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с жителями Липинич. В ходе встречи были детально разъяснены вопросы социально-экономического...
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