В Гродно зафиксирован первый случай бешенства: в центр города пришла зараженная лиса

Источник материала: Tut.by

Первый случай бешенства в этом году зафиксирован в Гродно. На улице Реймонта отловили лису. Анализ показал, что хищница, которая каким-то образом зашла в город, была заражена, сообщает ТРК «Гродно».



Фото: fdfg.ru

На два месяца на нескольких улицах города объявлен карантин: специалисты будут проводить подворовой обход, внеплановую вакцинацию домашних животных, а также отлавливать беспризорных котов и собак.

Специалисты предупреждают, что к диким животным ни в коем случае нельзя приближаться или пытаться самостоятельно изловить. При контакте с кровью или слюной животного можно заразиться вирусом бешенства даже без укуса.

Кроме этого, необходимо постоянно следить за своими питомцами и в случае изменения их поведения незамедлительно обращаться в ветстанцию.