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В Гродно зафиксирован первый случай бешенства: в центр города пришла зараженная лиса
04.03.2020 09:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый случай бешенства в этом году зафиксирован в Гродно. На улице Реймонта отловили лису. Анализ показал, что хищница, которая каким-то образом зашла в город, была заражена,
На два месяца на нескольких улицах города объявлен карантин: специалисты будут проводить подворовой обход, внеплановую вакцинацию домашних животных, а также отлавливать беспризорных котов и собак.
Специалисты предупреждают, что к диким животным ни в коем случае нельзя приближаться или пытаться самостоятельно изловить. При контакте с кровью или слюной животного можно заразиться вирусом бешенства даже без укуса.
Кроме этого, необходимо постоянно следить за своими питомцами и в случае изменения их поведения незамедлительно обращаться в ветстанцию.
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Первый случай бешенства в этом году зафиксирован в Гродно.
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