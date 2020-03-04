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Ночью в Гомеле горело общежитие МИТСО
04.03.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неспокойной выдалась ночь для студентов одного из гомельских вузов: им пришлось эвакуироваться из-за возгорания в общежитии на проспекте Октября.
Видео: ЧП Гомель | Гомельская область
Пожар начался примерно в 23.00 на третьем этаже общежития МИТСО.
До прибытия спасателей самостоятельно покинули здание 141 человек. Пострадавших нет.
Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания светильника, сообщили TUT.BY в МЧС.
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Неспокойной выдалась ночь для студентов одного из гомельских вузов - им пришлось эвакуироваться из-за возгорания в общежитии на проспекте Октября.
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