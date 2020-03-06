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«Зима чуть запоздала?» В Могилевской области и Орше 6 марта внезапно выпал снег

06.03.2020 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зима была нетипично теплой — на Брестчине, Гомельщине и Гродненщине в выходные до +10°С, зато в Могилеве, области и на Витебщине 6 марта внезапно выпал снег. Горожане утром проснулись, выглянули в окно — и удивились: «Зима чуть запоздала?» Собрали красивые фото в Instagram белорусов для тех, кто давно не видел снег.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tanya Shcherbakova (@tanart_photo) 5 Мар 2020 в 11:59 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Atasha_Karandash (@atasha_karandash) 5 Мар 2020 в 11:25 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Pups ️️

 
Теги: Могилев
 
 
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Собрали красивых фото в Instagram белорусов для тех, кто давно не видел снег.
 
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