«Зима чуть запоздала?» В Могилевской области и Орше 6 марта внезапно выпал снег

Источник материала: Tut.by

Зима была нетипично теплой — на Брестчине, Гомельщине и Гродненщине в выходные до +10°С, зато в Могилеве, области и на Витебщине 6 марта внезапно выпал снег. Горожане утром проснулись, выглянули в окно — и удивились: «Зима чуть запоздала?» Собрали красивые фото в Instagram белорусов для тех, кто давно не видел снег.