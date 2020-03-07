ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономия средств в Ивановском ЖКХ обернулась штрафными санкциями

07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Экономия средств в Ивановском ЖКХ обернулась штрафными санкциями
Об итогах проверки КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Комитетом госконтроля Брестской области корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов:

– Контроллеры установили нарушения порядка эксплуатации всех 7 объектов захоронения отходов, находящихся на обслуживании предприятия.

Из 6 на 2 мини-полигонах высота земляного вала в пределах 1 м, что в 2 раза ниже предъявляемых санитарных требований, на всех объектах захоронения отходы не пересыпались изолирующим слоем, отсутствовала укладка и уплотнение твердых бытовых отходов, а среди отходов сплошь осуществляется захоронение вторичных материальных ресурсов (отходов пластмассы, ПЭТ-бутылки, отходов полиэтиленовой пленки, отходов стекла, изношенных шин и пр.), что недопустимо действующим законодательством.

Из года в год предприятие не выполняет доведенные объемы по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов: за 2017 год – в части отходов бумаги и картона собрано 96,8 т, или 33,4% от доведенного объема, отходов стекла – 152,7 т и 51,9%, соответственно, отходов пластика – 98,3 т и 45,7%, за 2018 год – отходов бумаги и картона – 96,9 т и 0,1%, отходов стекла – 98,0 т и 33,8%, отходов пластика – 98,6 т и 85,2%.

При этом линия сортировки твердых коммунальных отходов на 8 человеко-мест, поставленная предприятию ОАО «Пинский опытно-механический завод» в декабре 2015 г. стоимостью 1 млрд. неденоминированных рублей, не обеспечивает отсортировку всех вторичных материальных ресурсов и была укомплектована рабочими в составе только 3 чел.

При том, что по республике уровень извлечения основных видов вторичных материальных ресурсов из состава образующихся твердых коммунальных отходов увеличился более чем в 2 раза – с 7,5% в 2008 году до 15,6% в 2015 году, от смешанных отходов, поступивших на полигон ТКО г. Иваново, предприятием извлечены за 2017 год 11,5% вторичных материальных ресурсов от всего объема отходов, за 2018 год – 8,5%, по оперативным данным за 2019 г.– 5,7%.

По итогам проверки Комитетом госконтроля области за нарушения требований природоохранного законодательства и порядка обращения с отходами привлечены к административной ответственности предприятие и ряд виновных должностных лиц. О выявленных фактах для принятия мер реагирования информирован Ивановский райисполком.

Фото предоставлено КГК Брестской области

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Об итогах проверки КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Комитетом госконтроля Брестской области корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника...
 
Новости дня
Новости общества
 
Очередной смертный приговор, праймериз в регионах, снег, цветы, бродяги и элита ГАИ - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика