Экономия средств в Ивановском ЖКХ обернулась штрафными санкциями

Источник материала: Полесская правда



Об итогах проверки КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Комитетом госконтроля Брестской области корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов:

– Контроллеры установили нарушения порядка эксплуатации всех 7 объектов захоронения отходов, находящихся на обслуживании предприятия.

Из 6 на 2 мини-полигонах высота земляного вала в пределах 1 м, что в 2 раза ниже предъявляемых санитарных требований, на всех объектах захоронения отходы не пересыпались изолирующим слоем, отсутствовала укладка и уплотнение твердых бытовых отходов, а среди отходов сплошь осуществляется захоронение вторичных материальных ресурсов (отходов пластмассы, ПЭТ-бутылки, отходов полиэтиленовой пленки, отходов стекла, изношенных шин и пр.), что недопустимо действующим законодательством.

Из года в год предприятие не выполняет доведенные объемы по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов: за 2017 год – в части отходов бумаги и картона собрано 96,8 т, или 33,4% от доведенного объема, отходов стекла – 152,7 т и 51,9%, соответственно, отходов пластика – 98,3 т и 45,7%, за 2018 год – отходов бумаги и картона – 96,9 т и 0,1%, отходов стекла – 98,0 т и 33,8%, отходов пластика – 98,6 т и 85,2%.

При этом линия сортировки твердых коммунальных отходов на 8 человеко-мест, поставленная предприятию ОАО «Пинский опытно-механический завод» в декабре 2015 г. стоимостью 1 млрд. неденоминированных рублей, не обеспечивает отсортировку всех вторичных материальных ресурсов и была укомплектована рабочими в составе только 3 чел.

При том, что по республике уровень извлечения основных видов вторичных материальных ресурсов из состава образующихся твердых коммунальных отходов увеличился более чем в 2 раза – с 7,5% в 2008 году до 15,6% в 2015 году, от смешанных отходов, поступивших на полигон ТКО г. Иваново, предприятием извлечены за 2017 год 11,5% вторичных материальных ресурсов от всего объема отходов, за 2018 год – 8,5%, по оперативным данным за 2019 г.– 5,7%.

По итогам проверки Комитетом госконтроля области за нарушения требований природоохранного законодательства и порядка обращения с отходами привлечены к административной ответственности предприятие и ряд виновных должностных лиц. О выявленных фактах для принятия мер реагирования информирован Ивановский райисполком.

Фото предоставлено КГК Брестской области