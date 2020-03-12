БелАЭС: пока мы не будем готовы безопасно завезти топливо, никто этого делать не будет

Источник материала: Tut.by

Сроки завоза ядерного топлива для БелАЭС переносились три раза. Точную дату, когда топливо поступит на электростанции, не называют ни в Министерстве энергетики, ни в Госатомнадзоре, ни на самой станции. Задержку объясняют вопросами безопасности.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я лишь могу сказать, что для станции и Беларуси главным в данном проекте является надежность и безопасность, — заявил замначальника производственно-технического отдела БелАЭС Борис Парамонов. — Пока мы не будем готовы надежно и безопасно запустить станцию и завезти топливо, никто этого делать не будет.

Консультант Госатомнадзора МЧС Олег Соболев отметил, что специалисты ведомства проверили перегрузку имитаторов ядерного топлива:

— Инспекторы и руководство Госатомнадзора убедились, что персонал БелАЭС правильно осуществляют мероприятия по перегрузке. Проверка под запуск ядерного топлива стартовала 17 февраля. По законодательству, она может занять до 30 дней — и действия на площадке, и подготовка итоговой документации. Но это один из этапов надзора. Также нужно понимать, что будет промежуток между поставкой ядерного топлива и пуском станции.

Конкретные причины, по которым завоз топлива откладывают, специалисты не называют. Изначально поставка планировалась на март 2019 года. Российский завод по производству топлива — ТВЭЛ — уже изготовил партию тепловыводящих сборок для БелАЭС, в конце 2018 года белорусская сторона провела контроль их качества.

— Если говорить о безопасности такого объекта, как атомная электростанция, здесь уже не работают заранее установленные сроки, вопрос слишком серьезный, — пояснил консультант Госатомнадзора Олег Соболев. — Надо понимать, что когда мы говорим о готовности станции принять у себя свежее ядерное топливо — это целый комплекс мероприятий: место, где топливо будет находиться до момента погружения в реактор; вопрос обеспечения физической защиты; работа с МАГАТЭ в рамках договора о соблюдении гарантий нераспространения ядерного оружия; готовность Белорусской железной дороги к перевозке ядерного топлива — проверяется готовность многих систем и служб. Правильная позиция: когда все будет на 100% готово, тогда и будут планироваться даты завоза топлива.

— Топливо завезем, когда будем полностью готовы к физическому пуску. Горячую обкатку, которая идет сейчас, закончим в марте. Потом ревизия всего оборудования, и только после этого физический пуск, — заявил 4 марта заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.