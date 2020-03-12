Пластиковые ложки для Полины и Ильюши. В Пинске местные хотят привести в порядок безымянные могилки сирот

Источник материала: Tut.by

Где хоронили детей-сирот, на кладбище «Посеничи» найти сложно. У этих могил нет оград, венков и памятников. Маленькими бугорками они выступают над высохшей травой с одноразовыми ложками вместо крестов. На белом пластике красной акриловой краской выведены цифры, которые обозначают кладбищенский сектор, ряд, место и номер в списке умерших воспитанников Пинского дома ребенка, который составила волонтер Светлана Вдовина. Благодаря ей мы знаем, что под ложечкой с надписью «17 — 32.3.4», например, — то есть, в 32 секторе, в 3 ряду на 4 месте — похоронена трехмесячная Полина, которая родилась в июле 2001 года, а умерла в октябре. На кладбище «Посеничи» таких ложечек 42. Каждую волонтеры хотят заменить на крест с табличкой, но для этого им нужно собрать 2,5 тысячи рублей.

Кладбище «Посеничи» — в нескольких километрах от Пинска. В 2015 году его закрыли для новых захоронений. Здесь покоится прах около 25 тысяч человек. Из них 43 — воспитанники Пинского специализированного дома ребенка, которые умерли в период с 1997 по 2013 год. В основном, это «отказнички» — дети с тяжелыми патологиями, от которых отказались еще в роддоме. Врачи помочь им ничем не могли — и в пинский дом ребенка их привозили, будем откровенны, доживать.



На ложечке цифрами указана информация о секторе, ряде, месте могилы и номер ребенка в списке Светланы Вдовиной

Из 43 могил только над одной есть памятник. Его установили родственники умершего ребенка. Они же за ним присматривают. Другими занимаются все, кто может, — родным они не нужны.

— Сами видите, в каком состоянии могилы, — вздыхает волонтер пинского благотворительного общественного движения «С добротой по миру» Мария Кольцына, которая ведет нас по кладбищу. — Тут непонятно, кто похоронен — и похоронен ли вообще.

Вместе с нами в «Посеничи» приехала сотрудница госучреждения, чье имя, должность и место работы называть нельзя. Не потому, что секретно, а потому, что «лучше не надо». Мало ли, она что-то не так скажет, мы что-то не так напишем, кто-то что-то не так прочитает, а если и пользователи форумов, не дай Бог, неправильно откомментируют… Нельзя, в общем. Не надо. А нам очень жаль. Потому что именно эта женщина сделала для этих безымянных детей очень много: лично знала и заботилась о многих из тех, кто здесь похоронен; после их смерти приходила и ухаживала, как могла, за их могилками, чтобы помнить и чтобы помнили. Обо всем этом она могла бы рассказать вам сама, но кто-то где-то решил, что «лучше не надо», мало ли.



Мария Кольцына с коллегами-волонтерами приезжает на уборку сиротских могил

Мы проходим мимо деревянного креста с траурным венком. Это — одно из поздних сиротских захоронений. Крест на нем еще не упал, искусственные цветы не унесли собаки, а золотые буквы на похоронной табличке, хоть местами и отклеились, все еще хранят информацию о том, что здесь лежит Дубай Илья Валерьевич. Мальчика, рассказывают волонтеры и причастные, в доме ребенка называли Ильюшкой. Говорят, был он хорошим и симпатичным, но страдал от неизлечимой болезни. Умер 23 декабря 2013 года, в полтора года.

— Об этих детках очень бы хотелось что-то запомнить и рассказать. Но о многих — нечего, ни прожили очень мало, — говорит Мария. — Пришли в этот мир никому не нужные, больные — и ушли.



Бугорки с искусственными цветами — сиротские захоронения

«Я зашла — и не знала, где могилы»

За могилой Ильюши над сухой травой возвышаются несколько бугорков с ветками выцветших искусственных цветов и пластиковыми ложками. Так, ложками, сиротские захоронения пометила коллега Марии Светлана Вдовина. Ее два года назад привела на кладбище одна из сотрудниц пинского дома ребенка.

— Когда я первый раз приехала — шок, — вспоминает Светлана. — Ребенок умер, детская могилка — а все так неаккуратно, неухоженно.

— Состояние могил, конечно, плачевное. Даже несмотря на то, сколько работы уже проделано, — добавляет Мария.



Сиротские могилы на кладбище можно узнать по пластиковым ложкам и веткам искусственных цветов

По словам Светланы, два года назад эти могилы были вообще безымянными и ничьими. Поэтому первым делом она решила все систематизировать.

— Мне дали список умерших воспитанников дома ребенка — я пришла сюда. Где-то были какие-то ориентиры, где-то вообще ничего понятно не было. В одном секторе — просто поле.

Но потихоньку она по документам смогла установить точное месторасположение всех детских могил. В каждую Светлана пока вставила пластиковую ложку с координатами захоронения и номером в ее списке умерших детей. Так она знает, чей прах покоится под каждым безымянным бугорком, когда этот ребенок родился и когда умер.

— Сейчас я прихожу на кладбище как волонтер. Лет 15 назад, а может и больше, я как благотворитель, если можно так сказать, не раз была в пинском доме ребенка. Мы на работе с каждой зарплаты собирали деньги для этих деток. В то время в доме ребенка не было паллиативного отделения — все были вместе. Я видела этих больных деток. За ними хорошо ухаживали, заботились, все для них делали, но всем было понятно, что они долго не проживут. Это был всего лишь вопрос времени. Но понимаете, больные, умершие — это же дети! Это наши белорусские дети, это наши люди их родили и бросили — почему они и после смерти никому не нужны? Нельзя так с детьми, — эмоционально говорит Светлана.





«Могилки с каждым годом все сложнее найти»

Несправедливо было бы сказать, что о сиротских захоронениях заботятся только волонтеры — нет, все, кто может. Порядок на могилах наводят и работники пинского дома ребенка, рассказывает TUT.BY его заведующая Анжела Коваль. Хоть формально в обязанности сотрудников учреждения это не входит, люди минимум раз в год приезжают на кладбище, чтобы убрать траву, сорняки, положить на холмики цветы и игрушки.

Коммунальники, на балансе которых кладбище «Посеничи», говорят, что и они по возможности наводят порядок на сиротских могилках.

— Как правило, за могилами ухаживают родственники умерших. В этом случае [с могилами сирот] есть определенные вопросы. В принципе, все эти вопросы и затраты мы берем на себя. Учитывая ограниченность бюджета, уход выполняем к определенным датам. Например, ближе к Радунице наводим порядок на кладбище. Мы же понимаем, что все кладбище под нашей ответственностью, — говорит генеральный директор ЖКХ Пинска Юрий Рыбак.





Ну и волонтеры общественного объединения «С добротой по миру» убирают «Посеничи». В этом году они решили пойти дальше и открыли сбор средств на благоустройство сиротских могил. Деньги планируют потратить на изготовление и установку крестов с похоронными табличками, на которых будут указаны имена детей и даты их жизни.

«Это единственный способ сохранить память о некогда живших малышах. Мы не можем с равнодушием смотреть, как могилки с каждым годом становится все сложнее найти. Ведь опознавательные знаки, которые там есть сейчас, быстро приходят в негодность», — указано в объявлении о сборе средств на краудфандинговой платформе.





Волонтеров поддержали в Пинском горисполкоме. Местные власти помогли распространить информацию о сборе средств и нашли предприятие, которое сможет быстро и гарантированно выполнить заказ, сообщила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского горисполкома Валентина Кулак.

Всего ребятам надо 2,5 тысячи рублей. Городское предприятие, оказывающее ритуальные услуги, посчитало им смету: 42 креста — 1720 рублей, 42 похоронные таблички — 630 рублей. Комиссия краудфандинговой платформы с каждого платежа — 6%.

Пока они собрали 855 рублей. Осталось около 1700. Если каждый из тех приблизительно 100 тысяч человек, которые прочитают этот текст, даст ребятам хотя бы 2 копейки, то над могилками Полины, Ильюши и еще минимум 40 малышей появятся кресты с именами, а не ложки.

— А вдруг их когда-нибудь будут искать родители или другие родственники? — все еще надеется волонтер Мария.

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