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Коммунальники убили собаку на глазах у подростка. Тот ходит к психотерапевту, милиция проводит проверку

12.03.2020 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городском поселке Сосновый Мозырского района работники службы отлова убили собаку на глазах у 13-летнего подростка. После случившегося мальчику понадобилась психологическая помощь. Об инциденте стало известно милиции, там проводят проверку.


Пес Валет жил рядом с домом Влада: в конце лета прошлого года собаку бросили прежние хозяева и ее подобрал мальчик. Изначально собак у Влада было две, но одну из них, оставшуюся без присмотра, еще осенью забрала служба отлова. Валету тогда повезло.

— Влад с Валетом был неразлучен, кормил, ухаживал, дрессировал. Домой мы взять его не могли — нет условий. Я сделал будку, поставил ее у хозпостроек во дворе — и Валет жил там все время. Конечно, не всегда на привязи был. Возможно, это не нравилось некоторым соседям, вот и написали куда, по их мнению, надо, — вздыхает сейчас Владимир, дедушка Влада.

Утром 10 марта в поселок приехала служба отлова. Об этом парню сообщили соседи.

— Я был дома, позвонила соседка: «Влад, там твою собаку хотят убить», — вспоминает школьник. — Уже один раз выстрелили, но она убежала. Я сел на велосипед и поехал искать их машину, люди подсказали, что они поехали в сторону автодрома. Ну, а дальше все на видео, которое я успел снять.

Открыть/скачать видео (3.94 МБ)

Влад говорит, что, когда все произошло, он испугался и убежал. Теперь жалеет. Надо, говорит, было остаться — и хотя бы забрать пса.

— Он позвонил мне: «Дед, Валета прямо на глазах убили». После школы вечером еще сходили туда в лес, думали найти Валета, но они забрали пса. Плакал. Вчера его возили к психотерапевту. Надо будет еще везти. Теперь он все время спрашивает: «Дед, ну как так люди могут поступать?» — рассказывает Владимир.

Позже, когда немного отошел от шока, парень показал видео местной зоозащитнице Алене Гром, а та разместила его в тематической группе во "ВКонтакте". Вскоре об инциденте стало известно милиции.

— На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщили TUT.BY в УВД.

В Мозырском райжилкомхозе рассказали, что бригада по отлову безнадзорных животных 10 марта выбыла на вызов, поступивший днем ранее от местных жителей. Ловцы, утверждают коммунальники, выстрелили лекарством в собаку до того, как рядом с ними появился мальчик со смартфоном.

Как было на самом деле, теперь разбирается милиция. TUT.BY будет следить за ситуацией.


Кстати, на днях подобный инцидент произошел в Лунинце: там коммунальники убили домашнюю собаку Герду, которая гуляла возле калитки. Хозяйка написала в милицию заявление с требованием провести проверку по факту гибели домашнего животного.

Напомним, представитель Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, комментируя случаи отлова и немедленного убийства бродячих животных, подчеркнул, что ни в каком документе не прописано такое требование: «Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор».

 
 
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В городском поселке Сосновый Мозырского района работники службы отлова убили собаку на глазах у подростка. После случившегося мальчику понадобилась помощь. Об...
 
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