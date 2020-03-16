Ситуация по коронавирусу на Гродненщине под контролем. Новых лабораторно подтвержденных случаев не зафиксировано

Источник материала: Полымя





В главном медицинском ведомстве области заверили, что ситуация по коронавирусу на Гродненщине под контролем.

Как сообщили в главном управлении здравоохранения облисполкома, в настоящее время в Гродненской областной инфекционной клинической больнице под наблюдением находятся 35 пациентов. Из них одна пациентка с лабораторно подтвержденным анализом COVID-19, а также 20 контактов первого уровня. Также 4 контакта первого уровня находятся под наблюдением в Ошмянской центральной районной больнице, два контакта и один вероятный случай – в Сморгонской ЦРБ, контактное лицо с признаками острой респираторной инфекции в Волковысской ЦРБ. У всех пациентов состояние и самочувствие удовлетворительное. За последние сутки в инфекционный стационар поступили 2 человека.

В области развернуто 350 инфекционных коек. В областной инфекционной больнице в наличии 82 свободных места. В случае массового поступления пациентов и контактов первого уровня в режиме ожидания находятся здания стационара Гродненского областного кожвендиспансера на 80 коек. Все стационары Гродненской области готовы к поступлению пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеется достаточный запас дезсредств, средств индивидуальной защиты, определен порядок маршрутизации.

В главном медицинском ведомстве области заверили, что ситуация по коронавирусу на Гродненщине под контролем. Проводятся углубленные санитарно-противоэпидемические мероприятия, начиная с пограничных пунктов пропуска, организовано медицинское наблюдение за пациентами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных стран с признаками ОРИ.

С учетом роста зафиксированных случаев коронавируса в сопредельных странах и введения мер, ограничивающих передвижение, возможно увеличение числа белорусов, которые будут возвращаться домой. В настоящее время на границе организован углубленный санитарно-карантинный контроль въезжающих в страну. Всем рекомендовано в течение 2 недель находится на домашнем режиме, а при появлении симптомов ОРИ вызывать врача на дом. Ни в коем случае нельзя скрывать факты посещения эпиднеблагополучных стран, проходить мимо организованных пунктов санэпидконтроля.

Главное управление здравоохранения просит жителей области проявлять больше ответственности за свое здоровье. Для профилактики коронавируса правила те же, как и в обычный период сезонного подъема вирусной инфекции: выполнять нормы личной гигиены и респираторного этикета, без надобности не посещать места массового скопления людей, воздержаться от излишних плановых посещений медицинских и других учреждений. Особенно это касается пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска по коронавирусу.

Напоминаем, что в области работают «горячие телефонные линии» по вопросам коронавирусной инфекции.

На вопросы по эпидситуации и мерах профилактики готовы ответить специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8 (0152) 75-53-22 (с 8.30 до 17.00) , на вопросы по оказанию медицинской помощи — врачи областной инфекционной больницы по телефону 8 (0152) 43-52-09 (круглосуточно).