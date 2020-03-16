У двух районов Минска - новые руководители

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в кадровый день не обошел вниманием и Минск. Бывший руководитель Советского района столицы Юрий Трущенко ушел зампредом в Мингорисполком. Кто придет на его место и какой еще район Минска получил нового главу, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Администрацией Советского района вместо ушедшего на новую должность Юрия Трущенко назначен Сергей Хильман. До сих пор он был директором коммунального производственного унитарного предприятия «Минскреклама».

Первомайский район столицы возглавил Дмитрий Шашок. Он был первым замом в той же администрации и курировал вопросы архитектуры, строительства и жилищной политики. Напомним, раньше пост главы Первомайского района почти 10 лет возглавлял Игорь Кудревич — в январе 2020-го его назначили директором Департамента по гуманитарной деятельности Управделами президента.