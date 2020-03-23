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Благородных оленей в климовичских лесах станет больше уже через полгода: отпустят на волю новых
23.03.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В охотничье хозяйство Климовичского лесхоза привезли 30 благородных оленей. Их купили в Ивьевском лесхозе за 70 тыс. рублей,
В стаде — 3 самца, 12 самок, остальные — подростки. Весной, скорее всего — в начале мая, ожидается приплод.
Вольер — для передержки животных, а не для охоты. Хотя цель разведения оленей в районе — все-таки охота. За порядком в вольере следят два егеря, которые ежедневно обеспечивают благородным оленям питательный рацион — подкармливают их. А так животные объедают кусты, скоро зазеленеет трава.
Площадь вольера — больше 4 га, и посторонним сюда вход воспрещен — и людям, и зверям.
Охотничье хозяйство развивается по государственной программе «Белорусский лес», которая работает с 2016 года. За это время в леса Могилевской области завезли с полтысячи благородных оленей.
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Сейчас в вольере лесхоза - стадо из 30 голов. Но к осени ожидают получить приплод и выпустить оленей на волю.
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