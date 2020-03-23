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Благородных оленей в климовичских лесах станет больше уже через полгода: отпустят на волю новых

23.03.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В охотничье хозяйство Климовичского лесхоза привезли 30 благородных оленей. Их купили в Ивьевском лесхозе за 70 тыс. рублей, сообщает ТРК «Могилев». Олени пока живут в вольере, но через полгода их отпустят на свободу.

В стаде — 3 самца, 12 самок, остальные — подростки. Весной, скорее всего — в начале мая, ожидается приплод.

Вольер — для передержки животных, а не для охоты. Хотя цель разведения оленей в районе — все-таки охота. За порядком в вольере следят два егеря, которые ежедневно обеспечивают благородным оленям питательный рацион — подкармливают их. А так животные объедают кусты, скоро зазеленеет трава.

Площадь вольера — больше 4 га, и посторонним сюда вход воспрещен — и людям, и зверям.

Охотничье хозяйство развивается по государственной программе «Белорусский лес», которая работает с 2016 года. За это время в леса Могилевской области завезли с полтысячи благородных оленей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сейчас в вольере лесхоза - стадо из 30 голов. Но к осени ожидают получить приплод и выпустить оленей на волю.
 
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