ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2020 год

Источник материала: Полесская правда



На официальном сайте ЖКХ г. Пинска опубликован график работ по подсыпке проезжей части улиц переработанными строительными отходами на 2020 год.

Так, работы планируется произвести в апреле, подсыпав более 1 километра автодорог на площади порядка 6 тысяч квадратных метров. В план внесены улицы Строительная (0,329 км), Мичурина (0,332 км), Фрунзе (0,326 км), переулок Мичурина (0,15 км).