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ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2020 год

03.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2020 год
На официальном сайте ЖКХ г. Пинска опубликован график работ по подсыпке проезжей части улиц переработанными строительными отходами на 2020 год.

Так, работы планируется произвести в апреле, подсыпав более 1 километра автодорог на площади порядка 6 тысяч квадратных метров. В план внесены улицы Строительная (0,329 км), Мичурина (0,332 км), Фрунзе (0,326 км), переулок Мичурина (0,15 км).

 
 
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> На официальном сайте ЖКХ г. Пинска опубликован график работ по подсыпке проезжей части улиц переработанными строительными отходами на 2020 год. Так, работы...
 
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