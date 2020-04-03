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ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2020 год
03.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, работы планируется произвести в апреле, подсыпав более 1 километра автодорог на площади порядка 6 тысяч квадратных метров. В план внесены улицы Строительная (0,329 км), Мичурина (0,332 км), Фрунзе (0,326 км), переулок Мичурина (0,15 км).
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> На официальном сайте ЖКХ г. Пинска опубликован график работ по подсыпке проезжей части улиц переработанными строительными отходами на 2020 год. Так, работы...
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