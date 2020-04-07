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Как решаются вопросы благоустройства на заводе «БАТЭ»

07.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В марте произведена омолаживающая обрезка деревьев на территории первой и второй производственных площадок предприятия. Для этого была создана мобильная рабочая бригада в составе машиниста автовышек и автоподъемников ТЦ Леонида Ивановича Пытько и электромонтажника УГМиЭ Вячеслава Иосифовича Бабицкого. Благодаря их виртуозной работе более 40 деревьев в летний период приобретут эстетичный вид и, что более важно – после такой обрезки значительно снижается опасность падения ветвей и деревьев во время сильных порывов ветра.

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Работы по благоустройству и наведению порядка на ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» ведутся постоянно. Поддержание чистоты работниками...
 
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