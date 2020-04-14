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Жилой дом сдаётся в аренду в агрогородке Охово нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам
14.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Заявления граждан о предоставлении жилого помещения коммерческого использования принимаются Пинским районным исполнительным комитетом (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21) с 14 апреля по 28 апреля 2020 года включительно в приемное время: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок (80165) 31 71 77.
К заявлению о предоставлении жилого помещения коммерческого использования гражданин, имеющий первоочередное право на предоставление жилого помещения коммерческого использования прилагает индивидуальное ходатайство, выдаваемое государственным органом или организацией. Государственные органы и организации, или подчиненные им государственные организации выдают гражданам индивидуальные ходатайства о предоставлении жилого помещения коммерческого использования по установленной форме.
К индивидуальному ходатайству государственные органы и государственные организации запрашивают в установленном порядке и прилагают следующие документы:
справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, выдаваемая организацией, осуществляющей эксплуатацию жилого фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или организацией, предоставившей жилое помещение, или районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским, Советом депутатов (исполнительным комитетом);
справка о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту работы (службы), выдаваемые территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
копии документа об образовании и трудового договора (контракта) – при предоставлении жилого помещения коммерческого использования молодым рабочим (служащим), специалистам, получившим образование за счет средств республиканского и (или) местного бюджета, прибывшим по распределению, направленным на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего);
копия трудового договора (контракта) и обоснование причин, повлекших назначение на должность работника из другого населенного пункта – при предоставлении жилого помещения коммерческого использования работникам при назначении на должность в случае переезда из другого населенного пункта при условии, что из числа работников в данном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены.
Копии документов должны быть удостоверены должностными лицами государственных органов и государственных организаций, вносящих индивидуальные ходатайства.
По истечению указанного срока, Пинский районный исполнительный комитет рассмотрит поступившие заявления и предоставит жилое помещение коммерческого использования гражданам, имеющим первоочередное право на предоставление данного жилого помещения, а при отсутствии таковых – состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При отсутствии заявлений от вышеуказанных граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилое помещение коммерческого использования предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.
Ведение отдельного списка граждан, желающих получить жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда, законодательством не предусмотрено.
По информации
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