Скажи и ты #СпасибоМедикам: в Беларуси стартовал марафон в поддержку медработников

Присоединиться к этому доброму делу может каждый. Для этого необходимо выполнить простые действия:
- скачать образцы открыток на сайтах БРСМ, Белпочты или изготовить их самостоятельно;
- написать на выбранной почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам;
- заполнить графу адресата (адрес учреждения здравоохранения);
- обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам;
- отправить благодарственное послание в любой почтовый ящик.
Марка на такую открытку не требуется! С 14 апреля до конца месяца РУП «Белпочта» бесплатно доставит эти пожелания адресатам.
Эскиз открытки можно скачать по ссылке:
Адреса медицинских учреждений размещены на сайтах главных управлений по здравоохранению областей и города Минска.