Скажи и ты #СпасибоМедикам: в Беларуси стартовал марафон в поддержку медработников

Источник материала: Единство

Присоединиться к этому доброму делу может каждый. Для этого необходимо выполнить простые действия:

- скачать образцы открыток на сайтах БРСМ, Белпочты или изготовить их самостоятельно;

- написать на выбранной почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам;

- заполнить графу адресата (адрес учреждения здравоохранения);

- обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам;

- отправить благодарственное послание в любой почтовый ящик.

Марка на такую открытку не требуется! С 14 апреля до конца месяца РУП «Белпочта» бесплатно доставит эти пожелания адресатам.

Эскиз открытки можно скачать по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1cQmJFHaHOtMBINTYHpgpl9INEBKy9g23

Адреса медицинских учреждений размещены на сайтах главных управлений по здравоохранению областей и города Минска.