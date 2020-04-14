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Скажи и ты #СпасибоМедикам: в Беларуси стартовал марафон в поддержку медработников

14.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Присоединиться к этому доброму делу может каждый. Для этого необходимо выполнить простые действия:

- скачать образцы открыток на сайтах БРСМ, Белпочты или изготовить их самостоятельно;

- написать на выбранной почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам;

- заполнить графу адресата (адрес учреждения здравоохранения);

- обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам;

- отправить благодарственное послание в любой почтовый ящик.

Марка на такую открытку не требуется! С 14 апреля до конца месяца РУП «Белпочта» бесплатно доставит эти пожелания адресатам.

Эскиз открытки можно скачать по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1cQmJFHaHOtMBINTYHpgpl9INEBKy9g23

Адреса медицинских учреждений размещены на сайтах главных управлений по здравоохранению областей и города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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14 апреля БРСМ совместно с РУП «Белпочта» дают старт марафону #СпасибоМедикам в поддержку белорусских медработников.
 
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