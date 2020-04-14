Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк Беларуси выпускает памятные монеты к 75-летию Победы Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом Br20 выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом Br1 - тиражом 1999...

Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом Br20 выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом Br1 - тиражом 1999 штук. На аверсе изображена стилизованная декоративная композиция, символизирующая Вечный огонь, на фоне салюта из геометрических элементов орнамента. На реверсе - стилизованная декоративная композиция, состоящая из цветка, пятиконечной звезды и геометрических элементов орнамента. Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите