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Запретили ходить в леса в девяти районах Могилевской области - из-за опасности пожаров
14.04.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области уже в 9 районах запрещено посещать леса из-за угрозы пожаров. В списке на 14 апреля — Бобруйский, Глусский, Горецкий, Кировский, Краснопольский, Могилевский, Мстиславский, Славгородский и Чериковский районы.
За последние сутки работники лесхоза ликвидировали в Могилевском районе 5 лесных пожаров,
Напомним, посещать леса под Могилевом
На сегодня, 14 апреля, запрет на посещение лесов ввели на всей территории Гомельской, Брестской и Гродненской областей — смотрите на
Нарушители запрета получат штраф.
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Нарушители запрета получат штраф.
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