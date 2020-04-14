Запретили ходить в леса в девяти районах Могилевской области - из-за опасности пожаров

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области уже в 9 районах запрещено посещать леса из-за угрозы пожаров. В списке на 14 апреля — Бобруйский, Глусский, Горецкий, Кировский, Краснопольский, Могилевский, Мстиславский, Славгородский и Чериковский районы.



Фото: pixabay.com

За последние сутки работники лесхоза ликвидировали в Могилевском районе 5 лесных пожаров, сообщает МЧС. Спасатели трижды выезжали на тушение леса, 15 раз — ликвидировать возгорание сухой растительности.

Напомним, посещать леса под Могилевом запрещено с 8 апреля .

На сегодня, 14 апреля, запрет на посещение лесов ввели на всей территории Гомельской, Брестской и Гродненской областей — смотрите на карте Минлесхоза.

Нарушители запрета получат штраф.