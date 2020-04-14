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В Минске началось строительство Национального детского технопарка
14.04.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Технопарк включает в себя три объекта: учебно-лабораторный корпус, общежитие и школу. Все они разместятся в Первомайском районе", - раассказал первый зампредседателя Мингорисполкома Федор Римашевский.
Уже завершается разработка проекта. Идет организация стройплощадки.
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"Технопарк включает в себя три объекта: учебно-лабораторный корпус, общежитие и школу. Все они разместятся в Первомайском районе", - раассказал первый...
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