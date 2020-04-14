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В Беларуси стали регулярно проводить онлайн-ярмарки вакансий
14.04.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭлектронная ярмарка позволяет выйти на диалог работодателя с соискателем в онлайн-режиме, даже если вы находитесь в разных городах. Соискатели получают возможность заранее ознакомиться с участвующими предприятиями и подготовиться к собеседованию. Мы решили спросить у белорусов, пользуются ли они этим преимуществом.
Электронные ярмарки предлагают вакансии по всей стране для соискателей с абсолютно любым образованием и опытом работы. Предложения зависят от текущей потребности нанимателей в вашем городе или регионе. Впрочем, с недавних пор мероприятие проводится регулярно (видео).
Алла Максименко, начальник отдела по работе с нанимателями: "С апреля мы ярмарки вакансий проводим еженедельно по четвергам. Вообще, с начала года их проведено уже четыре. Обратились для участия в ярмарках вакансий около 30 субъектов хозяйствования, которые заявили более трех тысяч вакансий. Соискателями на электронной площадке стали более четырех тысяч граждан, которые смогли получить электронные консультации, направить анкеты и резюме в адрес нанимателей по вопросу оказания содействий в трудоустройстве и задать интересующие вопросы".
Заходя на сайт, нужно выбрать ярмарку, подходящую вам территориально. Далее в параметрах поиска вы можете указать нужную вам профессию, регион и заработную плату. Кликнув на заинтересовавшую вас вакансию, нужно прикрепить электронное резюме. Получить онлайн-консультацию вы можете прямо на профиле вакансии, отправив сообщение или вопрос.
Алла Максименко, начальник отдела по работе с нанимателями: "С начала года более 400 соискателей смогли получить такие консультации, вопросы абсолютно разные задаются нанимателям, и в принципе потом наниматели нам сообщают информацию о возможности трудоустройства потенциальных кандидатов. Мы стараемся поддерживать с нанимателями обратную связь, чтобы отслеживать эту информацию".
После проведения ярмарки все вакансии остаются актуальными и перемещаются на сайт службы занятости. Несмотря на то что электронная версия мероприятия появилась относительно недавно, у нее есть все шансы стать наиболее популярным и эффективным способом поиска как для работодателей, так и для соискателей.
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Электронная ярмарка позволяет выйти на диалог работодателя с соискателем в онлайн-режиме, даже если вы находитесь в разных городах. Соискатели получают...
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