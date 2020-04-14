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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стали регулярно проводить онлайн-ярмарки вакансий Электронная ярмарка позволяет выйти на диалог работодателя с соискателем в онлайн-режиме, даже если вы находитесь в разных городах. Соискатели получают...

Электронная ярмарка позволяет выйти на диалог работодателя с соискателем в онлайн-режиме, даже если вы находитесь в разных городах. Соискатели получают возможность заранее ознакомиться с участвующими предприятиями и подготовиться к собеседованию. Мы решили спросить у белорусов, пользуются ли они этим преимуществом.Электронные ярмарки предлагают вакансии по всей стране для соискателей с абсолютно любым образованием и опытом работы. Предложения зависят от текущей потребности нанимателей в вашем городе или регионе. Впрочем, с недавних пор мероприятие проводится регулярно (видео).Заходя на сайт, нужно выбрать ярмарку, подходящую вам территориально. Далее в параметрах поиска вы можете указать нужную вам профессию, регион и заработную плату. Кликнув на заинтересовавшую вас вакансию, нужно прикрепить электронное резюме. Получить онлайн-консультацию вы можете прямо на профиле вакансии, отправив сообщение или вопрос.После проведения ярмарки все вакансии остаются актуальными и перемещаются на сайт службы занятости. Несмотря на то что электронная версия мероприятия появилась относительно недавно, у нее есть все шансы стать наиболее популярным и эффективным способом поиска как для работодателей, так и для соискателей.