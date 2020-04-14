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Рядом с Беларусью полыхает чернобыльская зона. Стоит ли нам беспокоиться за уровень радиации?

14.04.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине уже 10 дней полыхает Чернобыльская зона. Пожар вплотную подошел к городу Припять, а также к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный». Что происходит и как отразятся последствия ЧП у соседей на Беларуси?


Фото:dsns.gov.ua

Пожары сейчас полыхают на территориях Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств Украины. Для тушения огня задействованы 415 человек и почти сотня единиц техники, только за последние сутки пожарная авиация сбросила на огонь 538 тонн воды, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Инженерная техника создала около 110 км минерализованных полос.

Член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко вчера сообщал, что огонь подобрался к самым смертоносным объектам зоны отчуждения: достиг Припяти и находится в двух километрах от места хранения радиоактивных отходов «Подлесное», где расположены самые активные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самого Чернобыля.


Фото со страницы в фейсбуке Ярослава Емельяненко

Впрочем, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице сообщил, что пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов, был потушен на дальних подступах еще утром 13 апреля.

«Хранилище отработанных ядерных отходов „Подлесное“ расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и представляет собой несгораемые железобетонные конструкции. Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зеленых насаждений расстояние — более 100 метров. Пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов „Подлесный“, был потушен на дальних подступах еще утром [13 апреля]», — сообщил замминистра.

Ночью с понедельника на вторник, кстати, здесь прошел небольшой дождь. На 7 утра 14 апреля открытого горения нет. Осталось незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

А что у нас?

Полыхает в районе атомной станции — а это всего в восьми километрах от Беларуси. Как это скажется на радиационном фоне в нашей стране? Специалисты уверяют — никак. Все эти дни фон в норме.

— Пожар не поднимает высоко радиационные частицы и не переносит их на большие расстояния, поэтому фон не меняется, — рассказал TUT.BY заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Петр Николаенко. — На научной станции «Масаны», расположенной на границе с Украиной, где проводятся постоянное наблюдение и мониторинг, научные сотрудники 4 раза в сутки осуществляют контроль радиационной обстановки: фон не увеличивается, а сейчас он даже ниже среднегодовых отметок.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне не могут потушить с 4 апреля. Ущерб от огня уже составляет десятки миллионов гривен, а причиной возгорания, как предполагают спасатели, является поджог.

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Напомним, пожар в Чернобыльской зоне не могут потушить с 4 апреля. Ущерб от огня уже составляет десятки миллионов гривен, а причиной возгорания, как предполагают...
 
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