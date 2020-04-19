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Взял отпуск за свой счёт и заболел. Стоит ли рассчитывать на больничный?

19.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Взял отпуск за свой счёт и заболел. Стоит ли рассчитывать на больничный?
При каких обстоятельствах работнику назначается пособие по временной нетрудоспособности, и когда оно не положено.

Согласно действующей Конституции Республики Беларусь, трудящиеся страны имеют право на отдых. При этом Трудовой кодекс разграничивает понятия трудовой и социальный отпуск. Первый из них обязателен и предоставляется для отдыха. Второй же служит удовлетворению потребностей работника в определенный период его жизни (образование, уход за детьми, решение семейно-бытовых проблем и др.). Поэтому в Трудовом кодексе отмечается, что если в текущем трудовом году социальный отпуск не был использован, то он не переносится на следующий рабочий год и не заменяется денежной компенсацией. Кроме того, если во время социального отпуска человек заболел, выплаты по временной нетрудоспособности ему не назначаются.

Что делать если отпуск за свой счет закончился, а человек еще болеет?

Если временная нетрудоспособность продолжается после отпуска за свой счет, тогда пособие назначается, но со дня, когда человек должен был выйти на работу. При этом отсчет первых двенадцати календарных дней нетрудоспособности для исчисления пособия в размере 80% среднедневного (среднечасового) заработка начинается с первого дня освобождения от работы, указанного врачом в больничном листке.

В каких случаях работнику оплатят больничный?

  1. Если работник утратил трудоспособность в связи с заболеванием или травмой.
  2. Если нужен уход за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком).
  3. Во время санаторно-курортного лечение ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в санаторно-курортных организациях страны по перечню, утверждаемому правительством Республики Беларусь.
  4. Если необходимо протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия.
  5. В случае карантина.

Когда пособие не назначается?

  1. Если человек умышленно причинил вред своему здоровью, чтобы прогулять работу.
  2. Когда работник не может выполнять свои обязанности из-за травмы, полученной при совершении преступления.
  3. Если сотрудник принудительно лечится по решению суда. Исключением являются люди, страдающие психическими заболеваниями.
  4. Если человек находится под арестом, проходит судебно-медицинскую экспертизу.
  5. Если в этот период сохраняется средний заработок полностью или частично в соответствии с законодательством.
  6. Если работник находится в отпуске без сохранения заработной платы.
  7. Если человек заболел или получил травму в период, когда он пытается опротестовать законность своего увольнения. В том случае, когда работника восстанавливают на прежнем месте, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается со дня принятия такого решения.

Право на больничный имеют работники, на которых распространяется государственное социальное страхование и за которых уплачиваются обязательные страховые взносы.

Виктория Якимова,
официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси

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