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Взял отпуск за свой счёт и заболел. Стоит ли рассчитывать на больничный?
19.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Согласно действующей Конституции Республики Беларусь, трудящиеся страны имеют право на отдых. При этом Трудовой кодекс разграничивает понятия трудовой и социальный отпуск. Первый из них обязателен и предоставляется для отдыха. Второй же служит удовлетворению потребностей работника в определенный период его жизни (образование, уход за детьми, решение семейно-бытовых проблем и др.). Поэтому в Трудовом кодексе отмечается, что если в текущем трудовом году социальный отпуск не был использован, то он не переносится на следующий рабочий год и не заменяется денежной компенсацией. Кроме того, если во время социального отпуска человек заболел, выплаты по временной нетрудоспособности ему не назначаются.
Что делать если отпуск за свой счет закончился, а человек еще болеет?
Если временная нетрудоспособность продолжается после отпуска за свой счет, тогда пособие назначается, но со дня, когда человек должен был выйти на работу. При этом отсчет первых двенадцати календарных дней нетрудоспособности для исчисления пособия в размере 80% среднедневного (среднечасового) заработка начинается с первого дня освобождения от работы, указанного врачом в больничном листке.
В каких случаях работнику оплатят больничный?
Когда пособие не назначается?
Право на больничный имеют работники, на которых распространяется государственное социальное страхование и за которых уплачиваются обязательные страховые взносы.
Виктория Якимова,
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