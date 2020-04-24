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Аллею Победы заложили сегодня на проспекте Рокоссовского

24.04.2020 18:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аллею Победы заложили сегодня в Минске. Символические  75 красных дубов  выросли на проспекте Рокоссовского. Взрослые саженцы высадили парламентарии, депутаты городского совета, а также представители БРСМ и сотрудники Зеленстроя. Место, где появилась аллея, выбрано неслучайно. Это главная магистраль Ленинского района названа в честь Константина Рокоссовского - маршала и участника операции "Багратион".

А недавно на проспекте Рокоссовского появилась и липовая аллея. Всего в этом году в Ленинском районе столицы высадили полтысячи деревьев.

 
Теги: Минск
 
 
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Аллею Победы заложили сегодня в Минске. Символические  75 красных дубов  выросли на проспекте Рокоссовского. Взрослые саженцы высадили парламентарии, депутаты...
 
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