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Аллею Победы заложили сегодня на проспекте Рокоссовского
24.04.2020 18:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАллею Победы заложили сегодня в Минске. Символические 75 красных дубов выросли на проспекте Рокоссовского. Взрослые саженцы высадили парламентарии, депутаты городского совета, а также представители БРСМ и сотрудники Зеленстроя. Место, где появилась аллея, выбрано неслучайно. Это главная магистраль Ленинского района названа в честь Константина Рокоссовского - маршала и участника операции "Багратион".
А недавно на проспекте Рокоссовского появилась и липовая аллея. Всего в этом году в Ленинском районе столицы высадили полтысячи деревьев.
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Аллею Победы заложили сегодня в Минске. Символические 75 красных дубов выросли на проспекте Рокоссовского. Взрослые саженцы высадили парламентарии, депутаты...
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