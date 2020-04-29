Профсоюзы продолжают помогать медработникам

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– Наши медики борются с этим вирусом, и общественные организации, в том числе и профсоюзы, не остаются в стороне и активно включаются в акцию помощи, – прокомментировал Сергей Холяво. – Для меня Борисовщина – малая родина. И для меня вдвойне приятно помочь медработникам региона в этот сложный момент.









Он также рассказал, что помощь оказывается не только медучреждениям, но и домам-интернатам, которые сейчас также оказались в непростой ситуации. В нынешних обстоятельствах эти социальные учреждения перешли на вахтовый метод работы, чтобы минимизировать риск заражения, и тоже нуждаются в поддержке. Перечисленные денежные средства, в первую очередь, идут на обеспечение сотрудников питанием.





Заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова, в свою очередь, поблагодарила профсоюзного лидера, а также членов других общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, всех неравнодушных борисовчан, которые не остаются безучастными и помогают людям в белых халатах.





Татьяна САКОВИЧ, фото автора