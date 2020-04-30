Подведены итоги заключительного этапа республиканского смотра «Информационные технологии в профессиональном образовании»

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Республики Беларусь и учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования».
По решению республиканского жюри финалистами заключительного этапа смотра стали:
Корбут Валентина Викентьевна – преподаватель Копыльского государственного колледжа;
Шинкевич Галина Викторовна – методист Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея;
Купецкова Татьяна Владимировна – преподаватель Борисовского государственного колледжа;
Кравченя Ольга Николаевна, Грибовская Наталья Николаевна, Болотевич Кристина Александровна – преподаватели Солигорского государственного колледжа;
Бузун Людмила Степановна, заместитель директора по учебной работе Солигорского государственного колледжа.
Защита конкурсных работ, вышедших в финал, прошла в онлайн-режиме.
Работы финалистов будут размещены в республиканском банке электронных образовательных ресурсов.