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Подведены итоги заключительного этапа республиканского смотра «Информационные технологии в профессиональном образовании»

30.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Республики Беларусь и учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования».

По решению республиканского жюри финалистами заключительного этапа смотра стали:

Корбут Валентина Викентьевна – преподаватель Копыльского государственного колледжа;

Шинкевич Галина Викторовна – методист Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея;

Купецкова Татьяна Владимировна – преподаватель Борисовского государственного колледжа;

Кравченя Ольга Николаевна, Грибовская Наталья Николаевна, Болотевич Кристина Александровна – преподаватели Солигорского государственного колледжа;

Бузун Людмила Степановна, заместитель директора по учебной работе Солигорского государственного колледжа.

Защита конкурсных работ, вышедших в финал, прошла в онлайн-режиме.

Работы финалистов будут размещены в республиканском банке электронных образовательных ресурсов.

https://uomoik.gov.by

 
 
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