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Жертв войны почтили у комплекса "Яма" и памятника маршалу Жукову в Минске

06.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жертв войны вспоминали сегодня и на улице Мельникайте. Мемориальный комплекс "Яма" - знаковое место на карте Минска. Здесь на втором году войны были расстреляны и зарыты около 5 тысяч евреев (взрослых и детей) - узников гетто. Венок к подножию памятного знака возложил глава и сотрудники концерна "Белгоспищепром".

Анатолий Бубен, председатель концерна "Белгоспищепром": "Именно здесь, на этом месте, было уничтожено 5 тысяч населения из гетто. Это в высшей степени преступность со стороны фашистской Германии. Эта история не могла оставить нас равнодушными, поэтому мы выбрали в день 75-летия Великой Победы это место".

Цветы сегодня возложила и делегация во главе с вице-премьером Юрием Назаровым. Церемония прошла у памятника маршалу Жукову в одноименном сквере.
 
Теги: Минск
 
 
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Жертв войны вспоминали сегодня и на улице Мельникайте. Мемориальный комплекс "Яма" - знаковое место на карте Минска. Здесь на втором году войны были расстреляны и...
 
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