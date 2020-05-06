|
Жертв войны почтили у комплекса "Яма" и памятника маршалу Жукову в Минске
06.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖертв войны вспоминали сегодня и на улице Мельникайте. Мемориальный комплекс "Яма" - знаковое место на карте Минска. Здесь на втором году войны были расстреляны и зарыты около 5 тысяч евреев (взрослых и детей) - узников гетто. Венок к подножию памятного знака возложил глава и сотрудники концерна "Белгоспищепром".
Анатолий Бубен, председатель концерна "Белгоспищепром": "Именно здесь, на этом месте, было уничтожено 5 тысяч населения из гетто. Это в высшей степени преступность со стороны фашистской Германии. Эта история не могла оставить нас равнодушными, поэтому мы выбрали в день 75-летия Великой Победы это место".
Цветы сегодня возложила и делегация во главе с вице-премьером Юрием Назаровым. Церемония прошла у памятника маршалу Жукову в одноименном сквере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертв войны вспоминали сегодня и на улице Мельникайте. Мемориальный комплекс "Яма" - знаковое место на карте Минска. Здесь на втором году войны были расстреляны и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)