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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" возложили представители нотариата Беларуси Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами. Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" сегодня возложили представители нотариата Беларуси. Лагерь в...

Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами. Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" сегодня возложили представители нотариата Беларуси. Лагерь в Масюковщине организовали фашисты в июле 1941 года. Бараки стали перевалочной базой для советских военнопленных, которых отправляли в Германию. "Шталаг-352" - одно из самых крупнейших мест смерти на землях оккупированной Беларуси. От мучений, голода и казней здесь погибли свыше 80 тысяч узников.