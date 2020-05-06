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Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" возложили представители нотариата Беларуси

06.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами. Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" сегодня возложили представители нотариата Беларуси. Лагерь в Масюковщине организовали фашисты в июле 1941 года. Бараки стали перевалочной базой для советских военнопленных, которых отправляли в Германию. "Шталаг-352" - одно из самых крупнейших мест смерти на землях оккупированной Беларуси. От мучений, голода и казней здесь погибли свыше 80 тысяч узников.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты: "Часть имен этих людей не известна до сих пор. Но, тем не менее, мы помним каждого из них. Мы помним и будем помнить вклад каждого из них в дело Великой Победы. Люди забывали о себе, каждым своим поступком приближали эту Победу. Мне кажется, в этом и героизм всего нашего народа".

 
 
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Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами. Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" сегодня возложили представители нотариата Беларуси. Лагерь в...
 
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