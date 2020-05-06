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Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" возложили представители нотариата Беларуси
06.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами. Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" сегодня возложили представители нотариата Беларуси. Лагерь в Масюковщине организовали фашисты в июле 1941 года. Бараки стали перевалочной базой для советских военнопленных, которых отправляли в Германию. "Шталаг-352" - одно из самых крупнейших мест смерти на землях оккупированной Беларуси. От мучений, голода и казней здесь погибли свыше 80 тысяч узников.
Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты: "Часть имен этих людей не известна до сих пор. Но, тем не менее, мы помним каждого из них. Мы помним и будем помнить вклад каждого из них в дело Великой Победы. Люди забывали о себе, каждым своим поступком приближали эту Победу. Мне кажется, в этом и героизм всего нашего народа".
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Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами. Цветы к мемориальному комплексу "Шталаг-352" сегодня возложили представители нотариата Беларуси. Лагерь в...
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