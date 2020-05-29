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Запрет на лов сома

29.05.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Запрет на лов сома

В рыболовных угодьях Витебской области запрет на лов сома будет установлен с 31 мая по 1 июля. Сом нерестится позже других рыб при прогреве воды до 18°С. Запрет на его лов в период нереста является одной из мер охраны этого, некогда краснокнижного, вида. Сом потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, являясь тем самым биомелиоратором водоемов, создающим благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны. 

Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин (324 рубля). Кроме того, на них будет наложен административный штраф — от 20 до 50 б.в. А в случае, если ущерб от нелегальной рыбалки составит 100 и более б.в., может быть возбуждено уголовное дело. Уважаемые рыболовы! Не забывайте, что соблюдение устано­вленных Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболов­ства требований обеспечит сохранность рыбных запасов и по­зволит вам и в будущем приятно проводить время на водоемах и водотоках нашей страны.

Сергей  Пыхарь,
заместитель начальника Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

 
 
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В рыболовных угодьях Витебской области запрет на лов сома будет установлен с 31 мая по 1 июля. Сом нерестится позже
 
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