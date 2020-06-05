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Снять деньги на кассе магазина. Решение Нацбанка и правительства сегодня вступает в силу
05.06.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС этого дня белорусы смогут снимать наличные деньги с карты через кассу магазина. В силу вступило соответствующее решение правительства и Нацбанка. Правда, пока это можно сделать лишь в сельской местности, малых городских поселениях, территории вне населенных пунктов. В городах это можно будет сделать с 1 января 2022 года.
Татьяна Рускевич, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси: "Выдача наличных денежных средств в организации торговли и сервиса держателям банковских карточек будет осуществляться с использованием кассового оборудования при условии достаточной суммы денежных средств на карточке, а также в кассе организации торговли и сервиса".
Подобная мера должна снизить нагрузку на банковский сектор. За раз можно снять не более пяти базовых величин, или 135 рублей.
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С этого дня белорусы смогут снимать наличные деньги с карты через кассу магазина. В силу вступило соответствующее решение правительства и Нацбанка. Правда, пока...
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