Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снять деньги на кассе магазина. Решение Нацбанка и правительства сегодня вступает в силу С этого дня белорусы смогут снимать наличные деньги с карты через кассу магазина. В силу вступило соответствующее решение правительства и Нацбанка. Правда, пока...

С этого дня белорусы смогут снимать наличные деньги с карты через кассу магазина. В силу вступило соответствующее решение правительства и Нацбанка. Правда, пока это можно сделать лишь в сельской местности, малых городских поселениях, территории вне населенных пунктов. В городах это можно будет сделать с 1 января 2022 года.Подобная мера должна снизить нагрузку на банковский сектор. За раз можно снять не более пяти базовых величин, или 135 рублей.