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Сегодня в Минске закроют на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского

06.06.2020 11:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Финальный этап работ стартовал на участке Жуковского - Аэродромная в Октябрьском районе столицы. Сегодня здесь перекрывают на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского. В объезд пускают общественный транспорт  по проспекту Независимости и улице Володько. Улицу Жуковского продлят почти на два километра и оборудуют двухуровневую развязку на Аэродромной. Полностью восстановить движение планируют уже в июле. Вдоль улиц обустроят велодорожки, а на спусках с путепровода появятся шумоизоляционные экраны.
 
 
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Финальный этап работ стартовал на участке Жуковского - Аэродромная в Октябрьском районе столицы. Сегодня здесь перекрывают на ремонт участок от улицы Могилевской...
 
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