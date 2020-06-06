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Сегодня в Минске закроют на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского
06.06.2020 11:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФинальный этап работ стартовал на участке Жуковского - Аэродромная в Октябрьском районе столицы. Сегодня здесь перекрывают на ремонт участок от улицы Могилевской до Воронянского. В объезд пускают общественный транспорт по проспекту Независимости и улице Володько. Улицу Жуковского продлят почти на два километра и оборудуют двухуровневую развязку на Аэродромной. Полностью восстановить движение планируют уже в июле. Вдоль улиц обустроят велодорожки, а на спусках с путепровода появятся шумоизоляционные экраны.
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Финальный этап работ стартовал на участке Жуковского - Аэродромная в Октябрьском районе столицы. Сегодня здесь перекрывают на ремонт участок от улицы Могилевской...
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