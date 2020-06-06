|
"На контроле Президента". Космические разработки. Смотритие сегодня вечером на "Беларусь 1"
06.06.2020 11:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские разработки для космоса вывели промышленность страны на новый технологический уровень. Что производим сегодня, когда новейший спутник выйдет с эскиза в производство? Ответы после
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские разработки для космоса вывели промышленность страны на новый технологический уровень. Что производим сегодня, когда новейший спутник выйдет с эскиза...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)