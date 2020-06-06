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Что оставил Высоцкий группе "Дядя Ваня". Расскажем в 20:00 в шоу "Макаенка, 9"

06.06.2020 11:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самый большой уличный фуд-корт Минска открылся на летний сезон. На одной площадке разместились 15 фуд-траков и павильонов с различной уличной едой и обновленным меню. Американские бейглы, чешский трдельник, греческий гирос и блюда других стран можно попробовать ежедневно с 12 дня и до 11 вечера. В центре площадки появился новый арт-объект - огромное опрокинутое кашпо с песком. А летнюю сцену перенесли на открытый воздух, чтобы рассредоточить зрителей.

Что оставил Высоцкий группе "Дядя Ваня". Расскажем в 20:00 в шоу "Макаенка, 9"


  В целом в этом сезоне площадка на улице Куйбышева приобрела новый вид. На территории впервые установили настоящие морские контейнеры и новые террасы, где можно укрыться от солнца и дождя. И сегодня в эфир из этой необычной локации  в Минске выходит "Макаенка, 9". Лайфхаки от известного шеф-повара Беларуси  Антона Каленика. И что оставил Высоцкий группе "Дядя Ваня"? Об этом сегодня в 20:00 на "Беларусь 1".

 
Теги: Минск
 
 
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Самый большой уличный фуд-корт Минска открылся на летний сезон. На одной площадке разместились 15 фуд-траков и павильонов с различной уличной едой и обновленным...
 
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