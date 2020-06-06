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«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев и чартеры в Албанию
06.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа» возобновляет регулярные полеты в Кишинев, а также чартерные рейсы в Албанию. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Регулярные
С 12 июня начинается чартерная программа
Все подробности можно узнать у туристических операторов, сообщает авиаперевозчик.
Напомним, накануне в Минздраве
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Самолеты будут летать 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.
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