«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев и чартеры в Албанию

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» возобновляет регулярные полеты в Кишинев, а также чартерные рейсы в Албанию. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Фото: Белавиа

Регулярные рейсы по маршруту Минск-Кишинев-Минск возобновляются с 16 июня. Самолеты будут летать 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.

С 12 июня начинается чартерная программа в Албанию . Вылеты также два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Все подробности можно узнать у туристических операторов, сообщает авиаперевозчик.

Напомним, накануне в Минздраве рассказали , где можно получить получить справку об отсутствии COVID-19, чтобы поехать за границу.