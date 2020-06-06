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«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев и чартеры в Албанию

06.06.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белавиа» возобновляет регулярные полеты в Кишинев, а также чартерные рейсы в Албанию. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.


Фото: Белавиа

Регулярные рейсы по маршруту Минск-Кишинев-Минск возобновляются с 16 июня. Самолеты будут летать 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.

С 12 июня начинается чартерная программа в Албанию. Вылеты также два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Все подробности можно узнать у туристических операторов, сообщает авиаперевозчик.

Напомним, накануне в Минздраве рассказали, где можно получить получить справку об отсутствии COVID-19, чтобы поехать за границу.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолеты будут летать 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.
 
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