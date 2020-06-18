Все официальные пляжи в Могилеве закрыты или ограничены для купания. Что это значит

Источник материала: Tut.by

В Могилеве закрыты или ограничены для купания все официальные пляжи. Также ограничение на купание действует на двух пляжах в Могилевском районе. Там вода не соответствует норме, сообщили в областном центре гигиены и эпидемиологии. Что это значит и где все-таки можно купаться?



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Чем отличаются запрет и ограничения на купание, TUT.BY объяснила заведующая отделения коммунальной гигиены Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Куцепалова.

Запрет на купание в определенном водоеме означает, что в воду вообще лучше не заходить — ни детям, ни взрослым. Если игнорировать запрет, зайти в воду «просто помочить ножки» и оставить потом ее на коже высыхать, можно получить кожные высыпания. А если вода попадет в организм через слизистые ткани — кишечные расстройства, аллергические реакции, паразитов или еще что похуже.

Ограничение купания означает, что купаться можно только взрослым. И все равно им следует быть аккуратными, чтобы случайно не проглотить воду из водоема. Детям в местах ограничения купания в воду заходить не стоит.

Где в Могилеве купаться запрещено:

— Гребеневское водохранилище (Святое озеро);

— Печерское водохранилище.

Где в Могилеве и Могилевском районе купание ограничено:

— городской пляж на реке Днепр;

— пляж на реке Днепр в деревне Полыковичи;

— пляж водохранилища в деревне Вильчицы.

Стихийные пляжи на озере возле поселка Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина — это места отдыха у воды. То есть официально купаться там запрещено, подчеркнула Ольга Куцепалова. И так как это не официальные пляжи, то пробы воды эпидемиологи там не брали.

Эпидемиологи также ограничили купание на городском пляже в городе Чаусы — на улице Верхнеяловская.

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