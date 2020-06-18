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Минчанка разжигала в столичном парке мангал. На ней загорелась одежда, женщина получила ожоги
18.06.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанка разжигала в столичном парке мангал и получила ожоги. Подробности
17 июня минчанка разжигала мангал в парке имени 900-летия города. Женщина использовала жидкость для розжига. Из-за неосторожного обращения с огнем на ней загорелась одежда. С ожогами пострадавшую доставили в больницу.
Спасатели напоминают, будьте осторожны при использование легко воспламеняющихся и горючих жидкостей. Соблюдайте правила безопасности.
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На женщине загорелась одежда, ее доставили в больницу.
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