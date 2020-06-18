«На мне было много крови, но не моей». Выжившие в теракте - о страхе и спасении

Источник материала: Tut.by

Вы спешите на курсы, или едете в метро по своим делам, или радостный стоите на школьной линейке — вам всего 8 лет. Все хорошо, возможно, даже замечательно. А потом в одно мгновение мир переворачивается с ног на голову: в метро происходит взрыв, а вашу школу захватывают неизвестные в масках и с автоматами. Мы поговорили с людьми, которые пережили теракты в Беслане, минском и питерском метро. Что они помнят о произошедшем? Какие шрамы остались до сих пор? Что помогло им выжить и как после этого поменялась их жизнь?