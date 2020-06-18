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«На мне было много крови, но не моей». Выжившие в теракте - о страхе и спасении

18.06.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы спешите на курсы, или едете в метро по своим делам, или радостный стоите на школьной линейке — вам всего 8 лет. Все хорошо, возможно, даже замечательно. А потом в одно мгновение мир переворачивается с ног на голову: в метро происходит взрыв, а вашу школу захватывают неизвестные в масках и с автоматами. Мы поговорили с людьми, которые пережили теракты в Беслане, минском и питерском метро. Что они помнят о произошедшем? Какие шрамы остались до сих пор? Что помогло им выжить и как после этого поменялась их жизнь?

 
 
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«Сейчас школа в Беслане - одно из самых спокойных мест для меня».
 
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