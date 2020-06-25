Прокуратура обнаружила коррупцию в ФК «Химик» - подняла вопрос о целесообразности существования клуба

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гомельской области выявила коррупционные нарушения в работе футбольного клуба «Химик» — и предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности его существования. Учредителем «Химика» является Светлогорский райисполком.

С 2017 года команда не показывает значимых достижений, а в 2019 году стало известно о договорных матчах, в которых участвовали члены команды — тогда в отношении шести человек были возбуждены уголовные дела.

Проверка показала, что на содержание команды систематически выделялись деньги, в том числе государственными предприятиями. При этом установлено, что руководство клуба выписывало премии и матпомощь себе лично. Допущены нарушения и при расходовании денег.

По результатам прокурорской проверки руководство «Химика» привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. Также с учетом неэффективной работы клуба и наличия коррупции прокуроры предложили рассмотреть вопрос о целесообразности его функционирования.