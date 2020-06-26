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Помощь в доставке питьевой воды Московскому и Фрунзенскому районам оказали Белорусский Красный Крест и МЧС

26.06.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помощь в доставке питьевой воды Московскому и Фрунзенскому районам сегодня оказали Белорусский Красный Крест и МЧС. Почти три тысячи литров воды доставили в 9-ю и 4-ю больницы Минска, 2-й столичной роддом и Протезно-ортопедический восстановительный центр. А тем, кто не может обеспечить себя водой (это инвалиды, одинокие пенсионеры и многодетные семьи), Красный Крест и МЧС доставили воду на дом. 

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Беларуси по г. Минску: "Все небезразличные принимают участие в оказании помощи по доставке питьевой воды. Здесь работают не только МЧС и Красный Крест, но и ряд организаций подключились к тому, чтобы доставить необходимую помощь тем, кому она собственно нужна в этой ситуации. И конечно, очень важно не просто сплотиться и организовать, оперативно среагировать и доставить всем, кому она нужна".

Олег Калачик, замдиректора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии: "Вода - это одно из условий безопасного функционирования учреждения здравоохранения, качественная вода в том числе. Поэтому кроме других систем, которые позволяют обеспечить жизнедеятельность центра, как поддержание, например, постоянного напряжения в сети, есть дополнительные ресурсы для того, чтобы обеспечить центр на случай экстренной ситуации с плохим качеством воды или недостаточным поступлением воды в трубопроводы".

За помощью к Красному Кресту обратились и 16 подопечных медико-социальной службы "Дапамога", проживающие в пострадавших районах. Еще почти 300 человек, позвонивших на инфолинию "Добрый телефон" также обеспечат питьевой водой.

 
Теги: Минск
 
 
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Помощь в доставке питьевой воды Московскому и Фрунзенскому районам сегодня оказали Белорусский Красный Крест и МЧС. Почти три тысячи литров воды доставили в 9-ю и...
 
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