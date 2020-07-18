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В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич
18.07.2020 11:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа связь выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич.
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На связь выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель...
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