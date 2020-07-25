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Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места

25.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси есть множество самых разных достопримечательностей, от замков и памятников до природных объектов. При этом некоторые места известны даже за пределами страны, а о некоторых, почему-то говорят очень мало. Interfax.by собрал 7 интереснейших точек, которые стоит добавить в свой туристический маршрут.

Остров Ду

Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места

Площадь острова Ду составляет 5 квадратных километров, крупнее в Беларуси нет. Он расположен на Освейском озере. Примерно полвека назад здесь жили люди, был колхоз, магазин, школа, даже клуб. Однако со временем люди переселились и теперь это живописный уголок, где обитают волки, олени, лоси, а также множество птиц.

К сожалению, свободно на остров попасть нельзя, хотя, может, оно и к лучшему, учитывая разнообразие фауны. Однако если очень хочется, можно организовать посещение через заказник «Освейский».

Единственная белорусская пещера

Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места

Пещера расположена в 30 метрах от озера Гиньково вблизи деревни Сахновичи Глубокского района. Объект возник после Поозерского оледенения, он вымыт в песчанике. Лаз в пещеру довольно узкий, при этом внутри вполне поместятся три человека. Учтите, что там можно запросто получить паническую атаку, так как кажется, будто стены вот-вот осыплются. Однако даже не забираясь внутрь, можно получить интересный опыт.

Ольманские болота

Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места

Ольманские болота являются крупнейшим комплексом переходных и низинных болот в Европе. Находятся на юге Полесья, часть болот занимает заказник «Ольманские болота». Объект избежал мелиорации и сохранил большое число видов животных, в том числе и краснокнижных. Погулять по болотам можно по полутора километровому деревянному настилу. Также там есть возможность покататься на вездеходе и подняться на бывшую военную вышку высотой с 16-этажный дом.

Круглое озеро

Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места

В Кобринском районе, в 2,5 км на север от деревни Повитье есть идеально круглое озеро. Водоем рукотворный, он появился в 90-е годы прошлого года. Озеро должно было «принимать» воду из близлежащих мелиоративных каналов. Подобные озера есть также в Ивановском, Берёзовском и Гомельском районах.

Водоемы интересны не только своим необычным внешним видом, но и конспирологическими теориями, якобы «круги» – это следы ядерных испытаний или тестирования советской глобальной навигационной спутниковой системы.

Водопад

Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места

Большой каскадный водопад расположен вблизи деревни Прудники Миорского района. Водопад не природного происхождения, это лишь «остаток» от бывшей гидроэлектростанции. Однако это совсем не портит его красоты. Здесь все, как у настоящих подобных объектов – и шум, и гладкие камушки у основания, и капли, витающие в воздухе. Более того, территория рядом с водопадом облагорожена – имеются беседки, скамейки, спуск к воде.

Белорусская Карелия

Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места

Беларусь вообще славится своими «альтернативами» известным туристическим точкам, у нас есть и свои «Мальдивы», и своя «Ницца», есть и «Карелия». Отработанные и затопленные карьеры возле деревни Лозовица в Климовичском районе, а также невероятная природа рядом с ними формируют очень похожие на карельские пейзажи.

Подвесной мост через Неман

Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места

В городе Мосты есть необычный для Беларуси архитектурный объект – пешеходный мост через Неман. Он очень красив, а теперь еще и безопасен. Раньше раскачивался, сейчас конструкцию укрепили тросами. Отличное место для селфи.

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