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В Пинске почтили память нашего земляка ветерана Григория Архиповича Румака

25.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске почтили память нашего земляка ветерана Григория Архиповича Румака

Григорий Архипович Румак.

17 июля 2020 года исполнилось 80 лет со дня создания Пинской военной флотилии ВМФ СССР. Объединение с главной базой в Пинске было создано из кораблей и частей переименованной Днепровской военной флотилии. В этих флотских формированиях служило немало жителей и уроженцев Пинщины. Один из них – Григорий Архипович Румак.

Г.А. Румак – активный участник гражданской и Великой Отечественной войн, руководивший в довоенное и послевоенное время Завидчицким сельисполкомом Пинского района.

Григорий Архипович родился 29 сентября 1899 года в деревне Хойно. Трудовую деятельность начал рабочим в Петрикове и Мозыре. В годы гражданской войны служил в Днепровской флотилии. Воевал матросом на бронепароходе «Верный», который впоследствии был переименован в «Гневный». В составе команды корабля получил благодарность за отважные и стойкие бои. После завершения гражданской войны Г.А. Румак работал в сельском хозяйстве на Гомельщине. В 1939 году вернулся на Пинщину, возглавил исполком Завидчицкого сельского Совета Пинского района.


В Пинске почтили память нашего земляка ветерана Григория Архиповича Румака
В годы Великой Отечественной Григорий Архипович сражался с захватчиками в рядах народных мстителей Пинского партизанского соединения. После войны работал председателем Завидчицкого сельисполкома. Воспитал 12 детей. За заслуги перед Отечеством Г.А. Румак награжден орденом Красной Звезды и 6 медалями. Умер 13 июня 1981 года, похоронен на кладбище в деревне Завидчицы. Современники отмечали Григория Архиповича как умелого руководителя, чуткого, внимательного и отзывчивого человека.

Символично, что именно в год 80-летия Пинской военной флотилии на памятнике ветерану Григорию Архиповичу Румаку установили информационную табличку в честь его флотской службы. С такой инициативой выступил местный краевед, учитель СШ № 12 г. Пинска Е.А. Гуревский, и она нашла поддержку в райисполкоме.

В 80-летний юбилей Пинской военной флотилии и 100-летний юбилей Днепровской военной флотилии у памятника Г.А. Румаку собрались его дочери, внуки, правнуки, родные, а также представители Пинского райисполкома, ветераны флота, краеведы, местные жители, общественность. Право открыть памятную доску было предоставлено двум дочерям Г.А. Румака – Кривошейко Ольге Григорьевне и Рожко Нине Григорьевне. Они тепло поблагодарили всех, кому обязаны за эту памятную встречу и проделанную работу по увековечению доброго имени их отца.


В Пинске почтили память нашего земляка ветерана Григория Архиповича Румака

Е.А. Гуревский.

Е.А. Гуревский, инициатор установки памятной доски:

– Я увлекаюсь изучением военной истории и часто, работая с документами, встречаю интересные имена. С краеведом Н.И. Калько мы нашли информацию про Г.А. Румака, начали изучать его деятельность, особенно службу в морском флоте. Сделали запрос в архив, получили подтверждение. Тогда решили увековечить память этого замечательного человека, нашего прославленного земляка, который стоял у истоков Днепровской военной флотилии. Вспоминая его, мы чтим всех моряков Днепровской военной флотилии, Пинской военной флотилии, тех, кто освобождал Пинск от немецко-фашистских захватчиков и дошел до Берлина. Спасибо Пинскому райисполкому, который поддержал нашу идею.

На митинге выступили начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Ю.Г. Бушик, председатель Совета ветеранов военных моряков Пинска В.М. Бисултанов, председатель Пинской районной организации ветеранов М.С. Заранко, председатель Плещицкого сельисполкома О.В. Медведь, краевед Е.А. Гуревский и другие.

Память Г.А. Румака участники мероприятия почтили минутой молчания, в знак благодарности к мемориальной плите возложили цветы.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

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