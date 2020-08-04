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Владимир Караник: В послании Главы государства нашли отражение все уроки пандемии
04.08.2020 16:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо Дворце Республики продолжает работу выездная студия Агентства теленовостей. На связи со студией вновь Светлана Лукьянюк и участники встречи, которые поделились с нашими корреспондентами своими взглядами и ключевыми моментами Послания.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси (видео).
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Во Дворце Республики продолжает работу выездная студия Агентства теленовостей. На связи со студией вновь Светлана Лукьянюк и участники встречи, которые...
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