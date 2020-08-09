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Жители Витебска: За суверенную и независимую Беларусь
09.08.2020 08:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСеверный регион страны. Витебск. Фестивальная столица Беларуси. Ее визитная карточка - "Славянский базар" получил прописку именно здесь. Эта мирная площадка многие годы собирает артистов из разных стран, которые уже давно приезжают в Витебск не как гости, а друзья. За это время город преобразился. Выросли микрорайоны, появилась новая транспортная артерия Полоцкий путепровод, открылись школы и спортивные центры. Все, что нужно для жизни людей. Поэтому сегодня они знают, за что отдать свой голос.
"Делаю выбор за суверенную и независимую Беларусь. Конечно, хотелось бы, чтобы продолжался выбранный путь вектора в отношении спорта, в отношении внимания со стороны государства к этому направлению - одному из важных и стратегических. Беларусь - это площадка для мирных, добрых мероприятий, спортивных, в первую очередь - международных. А не для каких-то иных баталий".
"Мы вместе с нашими родителями работали для того, чтобы наша страна каждый год становилась все лучше и краше. И ведь действительно нам это удалось. Удалось это сделать своими руками, удалось это сделать своими усилиями, своими мозгами. Мы привыкли жить хорошо. Мне это все дорого".
"Развита инфраструктура, магазины, школы, детские садики. Не хватало спортивной составляющей, но на данный момент сейчас это есть - спортивный объект замечательный: два бассейна, тренажерные залы, шикарная площадка спортивная. Поэтому как можно голосовать? Только за стабильную Беларусь".
"Я голосую за молодую Беларусь. Я всегда с радостью наблюдаю за успехами наших витебских ребят, которые добиваются побед на различных конкурсах и фестивалях. Я поняла, что хочу быть здесь. Здесь моя семья, здесь моя культура, традиции, Здесь то, что дорого сердцу. Это то, что, я считаю, предать нельзя".
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Северный регион страны. Витебск. Фестивальная столица Беларуси. Ее визитная карточка - "Славянский базар" получил прописку именно здесь. Эта мирная площадка многие...
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