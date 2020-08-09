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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как будет проходить голосование на дому Тот, кто по состоянию здоровья или иным причинам не сможет придти проголосовать, сделать это можно будет на дому. Участковые комиссии уже принимают такие заявки....

Тот, кто по состоянию здоровья или иным причинам не сможет придти проголосовать, сделать это можно будет на дому. Участковые комиссии уже принимают такие заявки. Сегодня - в основной день голосования по выборам Президента Беларуси - количество работающих участков увеличивается. В Могилевской области их добавится 34 - в лечебных учреждениях. В общей сложности - 731 участок примет избирателей региона. Тот, кто по состоянию здоровья или по иным причинам не сможет придти проголосовать, сделать это можно будет на дому. Участковые комиссии уже принимают такие заявки.Также будут использованы опечатанные урны и соблюдены условия тайного голосования избирателей на дому.