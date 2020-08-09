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Как будет проходить голосование на дому
09.08.2020 08:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТот, кто по состоянию здоровья или иным причинам не сможет придти проголосовать, сделать это можно будет на дому. Участковые комиссии уже принимают такие заявки. Сегодня - в основной день голосования по выборам Президента Беларуси - количество работающих участков увеличивается. В Могилевской области их добавится 34 - в лечебных учреждениях. В общей сложности - 731 участок примет избирателей региона. Тот, кто по состоянию здоровья или по иным причинам не сможет придти проголосовать, сделать это можно будет на дому. Участковые комиссии уже принимают такие заявки.
Марина Василькова, председатель участковой избирательной комиссии №7 9 г. Могилева: "Сегодня они будут приниматься до 18:00. И всем, кто к нам обратится, конечно, мы обеспечим выезд по месту жительства. Для этого будет создан список, который берется из основного списка - делается вкладыш. Выдаются бюллетени двум членам участковых комиссий, и они отправляются в соответствии с указанными адресами и заявками".
Также будут использованы опечатанные урны и соблюдены условия тайного голосования избирателей на дому.
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Тот, кто по состоянию здоровья или иным причинам не сможет придти проголосовать, сделать это можно будет на дому. Участковые комиссии уже принимают такие заявки....
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