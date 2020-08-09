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По данным на полдень, президентские выборы в Беларуси состоялись

09.08.2020 14:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК  Лидия Ермошина. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска. Информация по явке в каждом регионе следующая.

В Гомельской и Могилевской областях свой голос отдали более 60 % граждан. В остальных регионах к полудню проголосовали свыше половины избирателей. В столице явка составила чуть более 43 %.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК  Лидия Ермошина. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска. Информация по явке в каждом регионе...
 
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