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По данным на полдень, президентские выборы в Беларуси состоялись
09.08.2020 14:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска. Информация по явке в каждом регионе следующая.
В Гомельской и Могилевской областях свой голос отдали более 60 % граждан. В остальных регионах к полудню проголосовали свыше половины избирателей. В столице явка составила чуть более 43 %.
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Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска. Информация по явке в каждом регионе...
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